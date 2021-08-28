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Стало відомо, навіщо російській поліції знадобився Тілль Ліндеманн

15:02 28 серпня 2021
Стало відомо, навіщо російській поліції знадобився Тілль Ліндеманн

Нічний візит поліції до соліста групи Rammstein Тілль Ліндеманн закінчився лише врученням йому розпорядження про недопущення порушень антіковідних заходів через найближчого концерту, повідомив «Інтерфакс». Зокрема, йому загрожує адміністративна відповідальність, якщо на концерті збереться більше 500 чоловік.

А ось на продюсера музиканта завели адміністративну справу за порушення міграційного режиму. Тепер йому загрожує депортація.

Уточнюється, що 29 серпня Ліндеманн має виступити в Твері в рамках фестивалю, організованого підприємцем, що балотуються в регіональний парламент від партії «Батьківщина».

Нагадаємо, Ліндеманн приписують роман з українською співачкою Світланою Лободою.

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