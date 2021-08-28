Чекає операція з установки пластини: побитий танцюрист Дорофеєвої прогулявся з друзями Києвом

Побитий у Києві танцівник з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко вже виписався з лікарні і навіть прогулявся з друзями вулицями Києва. Про це він написав у сторіз свого Instagram.

При цьому Євген зізнався, що сильно нудьгував за Києвом і відповів на деякі «непрості» запитання фоловерів.

У той же час Женя все ще вдягає масивні сонцезахисні окуляри і приховує шрами кепкою.

Факт виписки сина з лікарні підтвердила і його мама на сторінці у Facebook.

За її словами, зараз син проходить обстеження і реабілітацію, а через два місяці його очікує операція з установки пластини.

Пізніше Ірина Гончаренко приховала свою публікацію.

Нагадаємо, 1 серпня під час конфлікту 28-річний майор Управління державної охорони вдарив кулаком по голові 22-річного учасника шоу-балету. Останній від удару впав на землю, його госпіталізували. Нападник втік з місця події.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 1 ст. 121 КК України, тобто нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. 3 серпня підозрюваного працівника УДО взяли під варту, а на наступний день стало відомо про його звільнення з лав держохорони.

Сам танцюрист 16 днів перебував в медикаментозній комі у зв'язку з отриманими травмами. Вийшов він з неї 16 серпня.

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