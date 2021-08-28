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«Ліда заспівала краще Насті»: Каменських зачарувала своїм співом разом з мамою на дні народження Юрія Горбунова

17:14 28 серпня 2021
Каменських з мамою

Популярна українська співачка Настя Каменських після смерті батька ще більшою увагою оточила свою маму. Мама та донька часто відпочивають разом, бувають у закордонних поїздках, де Насті доводиться працювати. Днями співачка опублікувала у себе в Instagram знімок з дня народження свого кума, молодого тата Юрія Горбунова, який проходив в українському етнічному стилі.

На святі Настя співала з сином Каті Осадчої та зі своєю мамою Лідією Петрівною. Мама й донька виконали акапельно дві українські пісні — «Черемшину» та «Червону руту».

«Обожнюю співати з моєї Лідочкою», — підписала пост Каменських.

Шанувальники зірки відзначили, що голос Насті дивно гарний. Але і мама Лідія Петрівна співає просто чудово — на думку деяких, навіть краще.

«Лідія краще співає, ніж Настя!», «Дуже зворушливо, коли з мамою співаєш», «Прекрасний голос у мами!», «Ну які очаровашки, які талановиті, які улюблені! Дивитися — одне задоволення!», «Мамуля супер. У талановитих людей талановиті діти. Приємно слухати»,"Приємно бачити вас удвох. Співайте разом на великій сцені!", — пишуть коментатори під постом.

Як відомо, мама Насті Каменських у минулому — теж співачка. Довгий час Лідія Петрівна була вокалісткою Національного академічного народного хору імені Верьовки. Там вона познайомилася з народною артисткою України Аллою Кудлай, яка стала хрещеною мамою її доньки та кумою.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських показала, як відновлюється після гастролей.

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