Розвинена не по роках: Ліза Галкіна здивувала тата міркуваннями про те, що є головним у житті

Попри те, що двійнята Пугачової і Галкіна, Гаррі та Ліза, цієї осені підуть тільки до другого класу, розвинені вони, схоже, не по роках. Такий висновок можна зробити з постів їхнього тата Максима Галкіна в Instagram.

На одному з відео Максим Галкін на кухні вирішив поміркувати з донькою про життя. Батько запропонував їй: «Давай поговоримо на філософські теми». На питання Лізи Галкін пояснив дівчинці, що тема «про головне у житті».

У відповідь Ліза почала загинати пальчики на руці, перераховуючи: «Мама, тато, няні, Оксана … І взагалі вся сім'я! Головне — наші тато з мамою найкращі».

Галкін не очікував такої відповіді і навіть сторопів від такої широкої філософської думки доньки.

Гордий батько поспішив зауважити: «Це ж не те, що я тебе змусив так говорити, правильно? Сама, від душі?».

І дівчинка підтвердила, що це її особисті роздуми.

Захоплені фоловери Максима назвали Лізу «маленької старенькою» і «красунею», яка «дуже розумна для своїх років». А також звернули увагу на простий, без вишукувань та червоної ікри перекус дітей Галкіна й Пугачової — тости, варена кукурудза та чай.

Раніше Галкін розповідав, які сніданки готує Алла Борисівна своїм двійнятам.

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