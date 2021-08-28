«Знімає сліди „веселих“ вечорів»: Лілія Ребрик, яка приспустила халатик, дала незвичайну пораду по догляду за шкірою

Популярна актриса і телеведуча Лілія Ребрик, яка веде активний спосіб життя й регулярно спілкується з шанувальниками у своєму Instagram, днями розмістила у мережі нову фотографію, яка напевно змусила відчайдушно забитися серця багатьох шанувальників.

На світлинах Лілія стоїть на балконі у променях лагідного літнього сонця, пріспустів білий халат з плеча.

Фото супроводжував пост про те, як потрібно доглядати за шкірою, щоб вона завжди була ніжною та гладенькою.

Ребрик пише, що попри літню спеку й численні зйомки, їй вдається домагатися гарного результату. За словами актриси, вона не виходить з дому без сонцезахисного крему, на ніч обов'язково робить зволожуючі маски та легкий масаж. А вранці протирає обличчя льодом. Для цього заморожує чисту воду або настій ромашки.

«Вранці — протираю обличчя льодом. Знімає набряки, сліди безсоння і «веселих"в ечорів», — зазначила ведуча.

Крім того, артистка стежить за волоссям — робить маски, масаж, використовує косметику з термозахистом.

Шанувальники у черговий раз відзначили красу й доглянутість Ребрик.

Але Лілія Ребрик не тільки красива жінка, вона чудова господиня, яка любить радувати свою сім'ю смачними стравами.

фото https://www.instagram.com/liliia.rebrik/

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