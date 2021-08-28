Алла Пугачова несподівано змінила зачіску: «Помолодшала років на 20»

Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка недавно скаржилася на зморшки під очима, змінила звичну копицю об'ємних локонів на елегантну укладку.

72-річна Алла Борисівна продовжує привертати до себе увагу публіки. Її світлини часто публікує уважний чоловік на своїй сторінці в Instagram.

Кожна поява співачки в світі, нове фото або ролик у соцмережах стають предметом обговорення: як одягнена Примадонна, з ким вона, про що говорила.

Днями легенда радянської естради з'явилася у гостях у давніх друзів — Валентина та Марини Юдашкиних. Про її візит повідомила дружина кутюр'є.

Передплатники відразу ж помітили зміни у зовнішності Пугачової — вона змінила зачіску. Замість звичної копиці об'ємного волосся на голові артистки була легка укладка з прибраними назад пасмами та чубчиком-шторкою. Багато хто відзначив, що так співачка виглядає набагато молодшою.

«Як же Аллі Борисівні добре з такою зачіскою. Помолодшала років на 20, не менше», «Алла, як вам йде така зачіска, вже набридла копиця волосся», «Красива Алла Пугачова», «Які все красиві !!! Алла Борисівна все молодіє і молодіє»,"Ох, і гарна, Аллочка!" — пишуть у коментарях читачі сторінки.

Нагадаємо, молодша донька Примадонни Ліза Галкіна, попри юний вік, вже міркує на філософські теми, чим дуже здивувала свого батька Максима Галкіна.

Фото Instagram / maxgalkinru, Instagram / marinayudashkina

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