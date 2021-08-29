«Результат практик»: TAYANNA показала свого нового коханого

Українська співачка TAYANNA (справжнє ім'я Таня Решетняк), яка після розлучення з Єгором Глібом довгий час була без пари, схоже, знову щаслива в особистому житті.

Про зміну свого статусу дівчина розповіла в Instagram.

У сторіс свого аккаунта співачка натякнула, що у неї є коханий чоловік — його появу вона вважає результатом практик, якими займається вже кілька років.

«Результат моїх практик. Але якщо без жартів, це перш за все результат моєї роботи над собою», — написала TAYANNA.

Подробиці знаменитість не повідомляє. На фото немає обличчя чоловіка, невідомо його ім'я та чим він займається.

Водночас можна зрозуміти, що молодій чоловік темноволосий, з бородою, вусами й вище її на голову. Найближчим часом співачка пообіцяла все розповісти.

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA публікувала свої пікантні фото під час прогулянок по місту. Шанувальники оцінили не тільки красу, але і сміливість дівчини.

фото https://www.instagram.com/tayanna_reshetnyak/

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