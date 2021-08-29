Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

Російський співак Микола Басков, якому заборонений в'їзд на територію України з-за підтримки агресивної політики президента РФ Володимира Путіна, на одному з недавніх концертів, де виступала і Софія Ротару, подарував легендарній українській співачці браслет за 2 мільйони рублів.

Прикрасу, усипану смарагдами та діамантами, Басков вручив Ротару на честь її дня народження. 74-річна співачка, яка з кожним роком виглядає все молодше, ахнула від подиву, повідомляє сайт телеканалу НТВ.

Від щедрості Баскова нібито навіть «поп-король» Філіп Кіркоров втратив дар мови. Басков не приховує, що він обожнює Ротару. Знаменита «хуторянка» рідко буває у Росії, але в кожен свій приїзд отримує від Миколи дорогий подарунок.

«Я їй завжди дарував різні подарунки, у неї є і брошка від мене, і сережки, і ще один браслет. Я також з трепетом ставлюся до Алли Борисівни Пугачової, але у неї є чоловік, який їй дарує діаманти. А у Ротару немає чоловіка, царство небесне. Ну, я можу побалувати улюблену співачку», — розповів співак.

Ще років 10 тому Басков жартома пропонував Ротару вийти за нього заміж.

«У шоу-бізнесі підозрюють: тепер натуральний блондин перемикнувся на внучку Ротару. 20-річна Софія — бізнесвумен, модель та просто красуня. Вона живе у Нью-Йорку, досконало знає англійську, італійську та французьку мови. З чуток у Софії-молодшої є наречений бізнесмен. Але хто зрівняється з Басковим?» — йдеться у сюжеті.

Можливо, російським журналістам відомі якісь факти, про які інші не підозрюють.

Нагадаємо, внучка Ротару Соня Євдокименко провела канікули в Італії. Там дівчина разом з батьками та знаменитою бабусею ніжилася у ласкавих променях сонця, купалася в морі, каталася на велосипеді — набиралася сил перед поїздкою в США на навчання.

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