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Шоу-бізнес

Сяючий від щастя Горбунов покинув Київ без Осадчої та синів

10:38 29 серпня 2021
Горбунов

Популярний український шоу-мен, ведучий шоу «Танці з зірками» Юрій Горбунов після народження сина вирішив виїхати з Києва, про що повідомив у Instagram.

Телеведучий опублікував фото з літака.

«Свята закінчилися! Треба і попрацювати! Хоча і сьогодні свято!», — написав Горбунов.

Шанувальники відразу почали цікавитися, куди попрямував Юрій, і чому без дружини та дітей — адже до цього вони на всіх фото були однією дружною сім'єю.

Серед читачів знайшлися і заздрісники-недоброзичливці, які дорікнули Горбунова в тому, що він намагається представити себе як «проста людина з народу», але насправді постійно знаходиться в місцях, куди звичайним українцям зась — таке стало можливим завдяки його знайомству з главою держави, вважають вони.

Але більшість фоловерів пораділи за Горбунова — завівши велику сім'ю, він змушений думати про те, щоб забезпечувати своїх рідних. І світиться від щастя через те, що у нього є діти та дружина, які його люблять та поважають.

І навіть не отримавши відповіді на запитання, куди полетів Юра, вони сподіваються, що скоро він сам проллє світло на цю таємницю.

За кілька годин публікація набрала понад шість з половиною тисяч лайків.

Нагадаємо, недавно у Юрія Горбунова та Каті Осадчої народився другий син. Після цього, шоу-мен відзначав свій день народження, на який запросив рідних та друзів. Горбунова тепло вітали й бажали усіх благ його сім'ї. Кума Настя Каменських разом зі своєю мамою подарувала Юрію кілька гарних пісень.

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