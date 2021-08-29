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Гідний не менш за MONATIK: у мережі закликали надати Олегу Виннику звання заслуженого артиста України

12:06 29 серпня 2021
Винник

Після того, як Володимир Зеленський нагородив виконавця MONATIK званням «Заслужений артист України», у соцмережі деякі українці почали обурюватися тим, що артисту незаслужено вручили це звання, адже в його репертуарі майже всі пісні російською мовою. Про це пише сайт «Сегодня».

Українці визнають, що Дмитро Монатік — яскравий й популярний артист сучасності. Він став першим українським попвиконавцем, що зібрав стадіон «Олімпійський», зняв масштабний мюзикл «Ритм», майже всі його пісні стають хітами. Але не тільки він гідний почесного звання.

У мережі згадали Олега Винника, який є патріотом своєї країни, збирає аншлаги на концертах, співає українською, його обожнює публіка. Але у співака поки немає почесних державних нагород та звань.

Крім «повелителя вовчиць» до «незаслужено скривджених» державою віднесли також Ірину Федишин, ONUKA, Андрія Хливнюка, Злату Огневич, Юлію Саніну, Сергія Бабкіна, Олю Полякову, Тараса Тополю та Настю Каменських.

Ресурс закликає обов'язково проголосувати за кандидата, який повинен отримати звання «Заслужений артист України».

Коли будуть підбиті підсумки конкурсу, не повідомляється. Можливо, така ініціатива може допомогти Міністерству культури задуматися про те, хто повинен отримати звання до наступного свята.

Нагадаємо, у День Незалежності України Олег Винник привітав своїх прихильників, виконавши їхній улюблений хіт.

Фото Instagram / olegg. vynnyk

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