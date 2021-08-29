Ксенія Мішина зловила букет нареченої: екс-«Холостячка» і Еллерт засвітилися на весіллі у друзів

На весіллі у популярних українських акторів Дмитра Сови і Даші Легейди в числі гостей засвітилася ще одна відома актриса і колишня «Холостячка» Ксенія Мішина. Ксенії навіть вдалося в кінці вечірки зловити букет нареченої, повідомляє ТСН. Ведучий, побачивши, хто став володарем цінного атрибута, пожартував, що тут не обійшлося без змови і підкупу.

Мішину, яка з букетом у руках ще не зовсім вірила своєму щастю, поспішили привітати син Платон і шоумен Олександр Еллерт, з яким Ксенія не так давно оголосила про розставання. Відео опублікував в Instagram присутній на весіллі актор Данило Мірешкін.

Про те, що Мішина і Еллерт могли помиритися після раптового розриву відносин, натякали недавні відео в соцмережах. Крім того, Еллерт і сам спантеличив підписників, коли 18 серпня вирішив привітати Ксенію з річницею їхніх стосунків. Багато хто побачив у цьому натяк, що пара знову разом.

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