26.84 / 27.05 31.44 / 31.83
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ксенія Мішина зловила букет нареченої: екс-«Холостячка» і Еллерт засвітилися на весіллі у друзів

15:55 29 серпня 2021
ксенія Мішина

На весіллі у популярних українських акторів Дмитра Сови і Даші Легейди в числі гостей засвітилася ще одна відома актриса і колишня «Холостячка» Ксенія Мішина. Ксенії навіть вдалося в кінці вечірки зловити букет нареченої, повідомляє ТСН. Ведучий, побачивши, хто став володарем цінного атрибута, пожартував, що тут не обійшлося без змови і підкупу.

Мішину, яка з букетом у руках ще не зовсім вірила своєму щастю, поспішили привітати син Платон і шоумен Олександр Еллерт, з яким Ксенія не так давно оголосила про розставання. Відео опублікував в Instagram присутній на весіллі актор Данило Мірешкін.

Про те, що Мішина і Еллерт могли помиритися після раптового розриву відносин, натякали недавні відео в соцмережах. Крім того, Еллерт і сам спантеличив підписників, коли 18 серпня вирішив привітати Ксенію з річницею їхніх стосунків. Багато хто побачив у цьому натяк, що пара знову разом.

159

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кароль

«Люблю тебе, ПО»: Тіна Кароль зворушливо зізналася в любові красеню, і це не Dan Balan

Соня Євдокименко

Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

Горбунов

Сяючий від щастя Горбунов покинув Київ без Осадчої та синів

розпис

Не просто «дівоче прізвище»: українкам пояснили, як при виході на пенсію їм вирішити важливу юридичну проблему

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.