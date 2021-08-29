«Коханий, я сумую»: Каменських поділилася фото з «домашнім» Потапом

Співачка Настя Каменських показала фото з одним із тих рідкісних моментів, коли вся сім'я у зборі. Вже завтра і Настя, і Потап роз'їдуться на зйомки і концерти (у NK триває гастрольний тур містами України), а поки пара може насолоджуватися товариством один одного. «Коханий, я вже сумую», — підписала фото в Instagram Каменських, а Потап відповів їй сердечками.

Шанувальники Каменських звернули увагу, що Потап (можливо, в зв'язку з майбутньою розлукою) виглядає не брутальним «меном», а незвично м'яким і домашнім. А собачка Мімі — улюблениця Насті і Потапа — перейнялася загальним настроєм і притулилася до господарів.

Фанати назвали фото дуже зворушливим, а всю сім'ю — милою і щирою.

Шанувальники не втрачають надії дочекатися, коли у зоряної пари з'явиться малюк. На думку прихильників, Настя і Потап стануть чудовими батьками.

Нагадаємо, Настя Каменських і Потап недавно побували на святі з нагоди народження малюка у Юрія Горбунова і Каті Осадчої. За підсумками було вирішено, що тепер друзі ще більш згуртуються і стануть кумами.

Раніше Потап розповів, що мріє про п'ятьох дітей, і якщо для сім'ї потрібно пожертвувати кар'єрою, то він пожертвує всім.

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