«Так швидко»: молодята Савлепов і Горбачова заінтригували фотосесією з дитиною

Український музикант з групи «Агонь» Антон Савлепов незабаром після весілля з російською актрисою Іриною Горбачовою заінтригував незвичайною фотосесією. Щасливі молодята сфотографувалися, тримаючи на руках малюка, і цим чимало здивували шанувальників в Instagram.

«Якось у вас все швидко», «У мене в голові терміни не сходилися», — зізнаються фанати.

Савлепов намагався внести ясність, що фото не редагувалося, знімок був зроблений під час весілля в Туреччині, і у них з Іриною дійсно на руках дитина. Таке зізнання дало привід для нової хвилі жартів.

«Це замість магнітика з Туреччини», «А зручно грати весілля в Туреччині, відразу дитину дають», «Той випадок, коли в Туреччині «все включено», — веселилися шанувальники музиканта.

Ірину Горбачову засипали поздоровленнями, хоча і дали зрозуміти, що розіграш вдався.

Нагадаємо, раніше Горбачова і Савлепов показали веселе спільне фото, де обличчя Антона закрите маскою і окулярами.

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