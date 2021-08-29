26.84 / 27.05 31.44 / 31.83
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Так швидко»: молодята Савлепов і Горбачова заінтригували фотосесією з дитиною

22:21 29 серпня 2021
Савлепов горбачова

Український музикант з групи «Агонь» Антон Савлепов незабаром після весілля з російською актрисою Іриною Горбачовою заінтригував незвичайною фотосесією. Щасливі молодята сфотографувалися, тримаючи на руках малюка, і цим чимало здивували шанувальників в Instagram.

«Якось у вас все швидко», «У мене в голові терміни не сходилися», — зізнаються фанати.

Савлепов намагався внести ясність, що фото не редагувалося, знімок був зроблений під час весілля в Туреччині, і у них з Іриною дійсно на руках дитина. Таке зізнання дало привід для нової хвилі жартів.

«Це замість магнітика з Туреччини», «А зручно грати весілля в Туреччині, відразу дитину дають», «Той випадок, коли в Туреччині «все включено», — веселилися шанувальники музиканта.

Ірину Горбачову засипали поздоровленнями, хоча і дали зрозуміти, що розіграш вдався.

Нагадаємо, раніше Горбачова і Савлепов показали веселе спільне фото, де обличчя Антона закрите маскою і окулярами.

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Горбунов

Сяючий від щастя Горбунов покинув Київ без Осадчої та синів

ксенія Мішина

Ксенія Мішина зловила букет нареченої: екс-«Холостячка» і Еллерт засвітилися на весіллі у друзів

Соня Євдокименко

Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

гороскоп

Яким чотирьом знакам зодіаку чекати несподіваних змін: гороскоп на тиждень з 30 серпня до 5 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.