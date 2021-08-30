Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

Популярна співачка Ірина Федишин, яка відпочила з родиною в Болгарії, потрапила в гучний скандал через свої пісні. Магазин в селі Микуличин в Івано-Франківській області оштрафували на більш, ніж 100 тисяч гривень за нелегальне використання композицій співачки. Після чого на Ірину накинулися з обвинуваченнями і критикою.

Артистка відреагувала на хейт на своїй сторінці в Інстаграм. Вона записала відео, в якому пояснила, що до штрафу не має ніякого відношення і пояснила суть скандалу. За словами співачки, позов щодо магазину подавала не вона, а компанія Best music, якій належать авторські права на її пісні. А про штрафи вона дізналася зі ЗМІ.

«Виявляється, вся ця справа тягнеться ще з березня. І ніхто до мене не звертався, щоб якось допомогти в її вирішенні. Але тепер, коли дійшла справа до рішення суду, хтось вирішив всю злість зігнати на мені … Насправді, справа не в піснях, а в тому, що власник магазину не мав ліцензії на використання будь-яких творів. До речі, таких судових справ за різними артистам в Україні дуже багато», — пояснила співачка.

За її словами, вона зверталася в Best music. У компанії відповіли, що власника магазину кілька разів попереджали про порушення закону і можливі юридичні наслідки.

Також Ірина пояснила, що всі комерційні заклади повинні мати ліцензію на трансляцію будь-якої музики і платити роялті.

«Хто б там не співав, або україномовний або іноземний виконавець — це не змінює суті справи!» — сказала Федишин.

У свою чергу, власник магазину підкреслює, що заклад не пристосований для публічного прослуховування музики, тому позов є безпідставним. Але суд вважає інакше.

Нагадаємо, Кабмін посилив відповідальність за порушення авторського права в Україні — за незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності або плагіат може бути призначений штраф від 50 до 300 неоподатковуваних мінімумів.

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фото Instagram.com/irynafedyshyn

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