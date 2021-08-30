Важка форма коронавірусу у МакSим: спливли несподівані подробиці

Навколо російської співачки Марини Максимової (МакSiм), яка довгий час провела у лікарні та буквально перебувала на межі смерті (її навіть соборували) через ускладнення, викликані коронавірусом, розгорівся скандал.

Як повідомляє видання dni.ru, чутки про те, що співачка не так вже важко хворіла, підігрівали її колеги по сцені, які запідозрили МакSiм у піарі.

Тоді на її захист став «волонтер Леонід», який розповідав, як доглядав співачку у лікарні. Втім, чоловік приховував обличчя, а його прізвище не називалося. Проте пізніше з'ясувалося, що це був колишній банкір Леонід Краснер, якого у РФ кілька років тому засудили умовно за «розкрадання 170 мільйонів рублів». Після цього питань до співачки та її менеджменту побільшало.

А піар-менеджер Іван Ірбіс заявив, що проблеми Максимової «пов'язані з алкоголем». Він не виключав того, що вона дійсно тяжко хворіла, але її піарники «повелися неправильно». Іван Ірбіс заявив, що їм не варто було кликати у свідки «афериста, який привласнив 170 мільйонів і потрапив під уголовку». Досить було б зробити фотографії пацієнтки під апаратом ШВЛ — тоді б сумнівів у реальності хвороби співачки було б куди менше.

Нагадаємо, що Максимову виписали з лікарні 13 серпня, але невдовзі знову госпіталізували — їй знадобилася реабілітація.

Після повторної виписки у мережу виклали відео зі співачкою, яка, як стверджувалося, після коронавірусної інфекції важила трохи більше 30 кг і ледве ходила.

Фото зі сторінки Марини Максимової у соціальних мережах.

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