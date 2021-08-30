Модель покрила татуюваннями 98 відсотків свого тіла та вставила собі діамантовий зуб

Австралійська модель Ембер Люк прославилася в мережі тим, що покрила татуюваннями 98% свого тіла (в тому числі й очні яблука). Тепер, як повідомляє видання Daily Star, 26-річна Ембер, яка називає себе Дівчиною-драконом, вирішила зробити свою зовнішність ще більш незвичайною і вставила собі зуб з білого золота і діамантів. Підписники Ембер в Instagram визнали це красивим і оригінальним.

Люк каже, що любов до змін у зовнішності допомогла їй полюбити своє тіло і знайти комфорт. Попри тисячі шанувальників, Ембер каже, що часто стикається з негативною реакцією користувачів мережі, які називають її потворою і божевільною.

Ембер до татуювань

Раніше «ФАКТИ» писали, що зірка «95 кварталу» Елана Кравець шокувала татуюваннями з пірсингом.

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