Суддя «Україна має талант» Кот шокував власну бабусю: кумедне відео

Один з учасників журі шоу «Україна має талант», хореограф Євген Кот показав, що він може не лише судити таланти, а й сам створювати шок-контент. Євген показав, як шокував свою 81-річну бабусю, коли облився у дворі крижаною водою з криниці.

«Женя, що у тебе в мізках?«- тільки й зуміла видавити з себе бабуся, дивлячись на онука.

Шанувальники Євгена згодні, що бабуся реагувала, як і належить мудрим родичам норовливих дітей. А тому варто дбайливіше ставитися до почуттів близьких людей похилого віку.

Нагадаємо, раніше Євген Кот показав, яке корисне заняття знайшов на час карантину. А в інтерв'ю «Фактам» хореограф розповів про роботу з Ксенією Мішиною, про ставлення до грошей і про тактику, що дозволяє перемогти в танцювальних шоу.

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