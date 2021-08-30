26.83 / 27.02 31.48 / 31.83
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Помирилися? Фото Приходько в обнімку з Меладзе шокувало фанатів

15:43 30 серпня 2021
Помирилися? Фото Приходько в обнімку з Меладзе шокувало фанатів

Співачка Анастасія Приходько, яка стала однією з суддів проекту «Співають всі» на ТРК «Україна», вразила фоловерів спільним фото з Валерієм Меладзе, з братом якого вона конфліктує.

Знімок вона запостила в Instagram, давши зрозуміти, що на шоу буде відроджений їх з Меладзе дует, що гримів на ТБ в 2008 році з піснею «Безответно».

«Через 15 років."Безответно» зустрілися знову", — прокоментувала фото співачка.

Повернення колишнього дуету надихнуло фанів Приходько, про що вони написали їй в коментарях.

Нагадаємо, ім'я Костянтина Меладзе виявилося замішаним у скандалі після того, як колишні учасниці «ВІА-Гра» розповіли про домагання з боку продюсера. «Пусковим» же механізмом стала заява Ані Лорак, яка сказала, що деякі його пропозиції в обмін на співпрацю були для неї неприйнятними. Пізніше зі схожою заявою виступила і Оля Полякова.

322

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

Соня Євдокименко

Баскова в РФ запідозрили у спробі спокусити внучку Ротару

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.