Помирилися? Фото Приходько в обнімку з Меладзе шокувало фанатів

Співачка Анастасія Приходько, яка стала однією з суддів проекту «Співають всі» на ТРК «Україна», вразила фоловерів спільним фото з Валерієм Меладзе, з братом якого вона конфліктує.

Знімок вона запостила в Instagram, давши зрозуміти, що на шоу буде відроджений їх з Меладзе дует, що гримів на ТБ в 2008 році з піснею «Безответно».

«Через 15 років."Безответно» зустрілися знову", — прокоментувала фото співачка.

Повернення колишнього дуету надихнуло фанів Приходько, про що вони написали їй в коментарях.

Нагадаємо, ім'я Костянтина Меладзе виявилося замішаним у скандалі після того, як колишні учасниці «ВІА-Гра» розповіли про домагання з боку продюсера. «Пусковим» же механізмом стала заява Ані Лорак, яка сказала, що деякі його пропозиції в обмін на співпрацю були для неї неприйнятними. Пізніше зі схожою заявою виступила і Оля Полякова.

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