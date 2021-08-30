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Шоу-бізнес

Зірка популярних російських серіалів помер прямо на вулиці

15:54 30 серпня 2021
Артур Діланян

У Росії, де цього літа один за одним померли актори, які грали у «Вулицях розбитих ліхтарів», — Інна Волгіна та Олександр Лєсков, на 60-му році життя помер актор Московського Вірменського театру Артур Діланян. Він відомий глядачам за серіалами «Вороніни», «Кухня», «П'ятницький. Глава друга» і багатьом іншим кінороботам.

Як повідомляє «СтарХіт», акторові стало погано прямо на вулиці, коли він гуляв територією ВДНГ. Медики, які прибули за викликом, констатували у нього гостру серцеву недостатність. Реанімаційні заходи не увінчалися успіхом.

Російські мас-медіа повідомляли, що причиною смерті стала зупинка серця, а керівник театру Слава Степанян говорив, що у актора був діабет, однак навколишні цього не знали. При цьому зазначалося, що Артур Діланян був щеплений і від грипу, і від коронавірусу.

Тим часом panorama.am посилається на повідомлення, опубліковане на сторінці театру в соцмережі, де колеги пишуть, що актор помер на сцені: «На сцені помер наш друг, колега, наша рідна людина… Відчуття кошмарного сну».

Раніше повідомлялося про смерть актора театру і кіно, музиканта і письменника Володимира Качана. Причиною смерті 73-річного артиста, відомого також виконанням «Пісні кавалергарда» у фільмі «Зірка привабливого щастя», стала коронавірусна інфекція.

Фото з сайту театру.

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