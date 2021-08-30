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Хейтерам назло: Ілона Гвоздьова розвеселила мережу відео про свої маленькі груди

19:41 30 серпня 2021
Хейтерам назло: Ілона Гвоздьова розвеселила мережу відео про свої маленькі груди

Хореограф Ілона Гвоздьова, яка несподівано відмовилася від участі в новому сезоні шоу «Танці з зірками», потролила хейтерів, незадоволених розміром її грудей.

На відео, яке мама двох дітей запостила в мережу, вона позує на морському березі в компанії з подругою, яка «жаліє» дівчину, примовляючи, що її груди «такі маленькі». Ілона ж нібито готова розплакатися у відповідь.

 

Фоловери разом кинулися спростовувати її думку про «неповноцінність».

«Ви дуже красива дівчина з прекрасним почуттям гумору. Всім хейтерам назло», «Зате душа велика !!! І фігура класна. І почуття гумору, і майстерність, і завзятість, сила духу ... Загалом, є, чому позаздрити білою заздрістю», «Ахах. Ілонка, респект. Ти супер. Підняла настрій. А маленька, або не маленька ... це не робить тебе менш сексуальною », - написали в коментарях.

Через деякий час Ілона ще и закріпила эфект, процитировавши фільм "Аватар".

"Не дякуй, за ЦЕ не дакують", - с "сумом" сказала она на відео, вказуючи на свої груди.

 


Нагадаємо, раніше в мережі порівняли вигини фігури Ілони і визнаної довгоногої «королеви ночі» Олі Полякової.

До речі, з комплексами щодо маленьких грудей, зараз вимушена боротися й інша телекрасуня — Регіна Тодоренко.

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