«Не готуйте те, що не знаєте»: Ектора Хіменеса-Браво розкритикували за «неправильний» рецепт чебуреків
Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво, який поділився рецептом класичного клаб-сендвіча і домашнього кетчупу, не зупиняється на досягнутому і пропонує спробувати приготувати домашні чебуреки.
Відеорецепт «Справжнього чебурека» шеф-кухар запостив в Instagram, чим спровокував бурю емоцій в мережі.
Вам знадобляться:
Для тіста:
- борошно — 400 г
- окріп — 200 мл
- сіль — 10 г
- цукор — 20 г
- горілка — 30 г
- олія рослинна — 30 г
Для начинки:
- фарш яловичини або баранини — 800 г
- цибуля ріпчаста — 1 шт
- часник — 2 зубчики
- кінза — 20 г
- вода — 100 г
- сіль — 4 г
- перець чорний — 3 г
Приготування
Фарш змішати з дрібно нарубаним часником, цибулею і кінзою, сіллю і перцем, активно перемішати і додати води. Фарш повинен бути злегка рідкуватий.
У воді розчинити сіль і цукор і поставити на вогонь, в борошно влити кип'ячену воду, олію і горілку. Замішати тісто і дати йому відпочити в холодильнику протягом 1 години.
Від тіста відрізати невеликий шматочок і розкачати як можна тонше, викласти фарш і сформувати чебурек, заліпліючи краю виделкою.
Заготівлю можна посмажити у фритюрі, а можна обсмажити на сухій сковорідці або запекти. Кулінар рекомендує другий варіант, як менш жирний, проте такий же смачний.
Проте фоловери розкритикували рецепт, вказавши на недостатню кількість цибулі в фарші, присутність в ньому ж часнику, а в тісті — горілки (в оригінальному кримськотатарській страві їх, звичайно ж немає).
Фани ж кухні Ектора вже встигли приготувати страву за його рецептом і прийшли в захват.
Нагадаємо, рецепт картоплі фрі набрав в мережі рекордні 4,6 мільйона переглядів.
фото СТБ346
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