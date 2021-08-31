26.80 / 27.01 31.46 / 31.83
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Помер однорічний племінник Шерон Стоун — кінозірка в жалобі

7:59 31 серпня 2021
Рівер

Американська актриса Шерон Стоун повідомила про смерть свого племінника і хрещеника Рівера Стоуна, який помер у лікарні, куди потрапив кілька днів тому після відмови всіх внутрішніх органів. 8 вересня малюкові повинен був виповнитися рік.

63-річна кінозірка, яка знаходиться в жалобі, опублікувала в Instagram присвячене Ріверу відео, яке супроводжує пісня Еріка Клептона Tears in Heaven («Сльози в небесах»). Свої співчуття у коментарях висловили голлівудські знаменитості.

Рівер — син брата Шерон Патрика. У двічі розлученої актриси є троє названих синів — 15-річний Куїнн, 16-річний Лерд і 21-річний Роан.

Раніше «ФАКТИ» писали — Шерон Стоун відверто розповіла про пережиту клінічну смерті.

628

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Суд

В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

Казахстан&nbsp;— Україна

Де дивитися онлайн Казахстан — Україна: розклад трансляцій відбірних матчів ЧС-2022

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.