Американська актриса Шерон Стоун повідомила про смерть свого племінника і хрещеника Рівера Стоуна, який помер у лікарні, куди потрапив кілька днів тому після відмови всіх внутрішніх органів. 8 вересня малюкові повинен був виповнитися рік.

63-річна кінозірка, яка знаходиться в жалобі, опублікувала в Instagram присвячене Ріверу відео, яке супроводжує пісня Еріка Клептона Tears in Heaven («Сльози в небесах»). Свої співчуття у коментарях висловили голлівудські знаменитості.

Рівер — син брата Шерон Патрика. У двічі розлученої актриси є троє названих синів — 15-річний Куїнн, 16-річний Лерд і 21-річний Роан.

Раніше «ФАКТИ» писали — Шерон Стоун відверто розповіла про пережиту клінічну смерті.

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