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Кім Кардаш’ян знялася майже голою в рекламі парфумів

0:05 1 вересеня 2021
Кім Кардаш`ян

Кім Кардаш`ян, яка недавно з'явилася у весільній сукні на концерті свого вже майже колишнього чоловіка Каньє Уеста, знялася практично голою для реклами парфумів свого власного бренду KKW Fragrance. 40-річна зірка позувала топлес, у стрінгах на мотузочках і у високих замшевих чоботах. Фото мати чотирьох дітей опублікувала в Instagram.

Вона також зняла коротке рекламне відео.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Кім Кардашьян відсвяткувала 225 мільйонів підписників в Instagram, поділившись фото в «міні-бікіні».

фото Instagram

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