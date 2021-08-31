Першокурсники найпопулярнішого мистецького вишу — Київського національного університету культури і мистецтв, який посідає перше місце серед усіх культурно-мистецьких вузів України за результатами топ-10 рейтингу «Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України», відсвяткували початок нового навчального року — День знань — 2021. На студентську молодь чекала цікава розважальна програма з фаховими вікторинами, презентаціями, знайомство із зірковими педагогами та зустріч із ректором, доктором наук, професором Михайлом Поплавським.

«Радий вітати вас із Днем знань. Пам’ятайте, що ви навчаєтесь в кращому столичному виші і з гідністю несіть високе звання студента Національного університету культури і мистецтв. У кожному я бачу майбутнє України! Лідерами не народжуються, ними стають. Через улюблену професію ви зможете реалізувати свої творчі здорові амбіції, стати успішними, популярними та щасливими. Майте мету, внутрішній стержень, формуйте характер та досягайте вершин. Будьте режисерами свого життя. Бажаю вам міцного здоров’я, енергії, куражу, творчої свободи та шаленого студентського кохання!» — сказав Михайло Поплавський.

В урочистій атмосфері декани та завідувачі кафедр 10 престижних факультетів представили першокурсникам кураторів, викладачів, зіркових майстрів курсів, які розповіли про особливості та переваги обраних професій, яскраве студентське дозвілля, ознайомили з переліком фахових дисциплін, спікерами майбутніх тренінгів, майстер-класів і творчих зустрічей.

Зокрема, з початком студентського життя привітали молодь художні керівники 1-го курсу факультету театру та кіно, народний артист України Володимир Нечепоренко та відомий кіноактор, випускник КНУКіМ Артем Позняк.

«Театральна справа дуже нелегка, але надзвичайно цікава. Говорять, якщо людина хоч раз отримала на сцені аплодисменти, вона більше з неї не зійде. Я бажаю, щоб ваші мрії та поставлені цілі здійснювалися. Набирайтеся знань, вмінь, сил і терпіння для досягнення поставленої мети», — зазначив Володимир Нечепоренко.



Зіркові викладачі факультету хореографічного мистецтва — відомий балетмейстер, художній керівник Академічного театру «Київ-Модерн-балет», заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Раду Поклітару, переможниця шоу «Танці з зірками», чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко, переможець шоу «Танцюють всі», відомий хореограф, художній керівник 1-го курсу Євген Кот також привітали першокурсників Університету культури.

«Ваше життя, творчість та успіх залежать від жаги та розуміння того, що все у ваших руках. Ви маєте старанно навчатися, здобувати безцінний досвід та знання від найкращих зіркових педагогів. Беріть на себе відповідальність та дійте!» — звернулася до молоді зіркова викладачка факультету хореографічного мистецтва Олена Шоптенко.

А відомий балетмейстер, художній керівник Академічного театру «Київ-Модерн-балет», заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка Раду Поклітару додав: «Якщо ви обрали хореографію покликанням свого життя, не зраджуйте мрії. Попри невдачі та важкий шлях до успіху, йдіть до мети, досягайте вершин та будьте завжди в ритмі танцю».

Також з нагоди Дня знань зірковий професорсько-викладацький колектив побажав молоді Університету культури чудових і насичених студентських років, плідного навчання, неймовірних вражень та успішної реалізації в майбутній професії.

Першокурсники дякували Михайлу Поплавському, дослухаючись до важливих мотиваційних порад і настанов.

Уже 1 вересня, сповнені драйву та позитивних емоцій, вони розпочнуть навчання за інноваційними освітніми програмами в найкращому культурно-мистецькому закладі вищої освіти України.

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