«Обіцяю подарувати молоду масажистку»: Цибульська оригінально привітала чоловіка з днем народження

Відома співачка Оля Цибульська, яка не афішує своє сімейне життя і не показує фото чоловіка, не змінила собі й вітаючи свою «другу половинку» з днем народження.

У Instagram вона виклала їхнє спільне фото, на якому відмінно видна сама співачка і … капелюх чоловіка, який цілує її.

«Коли дивлюся тобі в очі — бачу себе. Коли обіймаєш — стаю безстрашною. Коли бісиш — найщасливішою. Тому що це означає, що щирий щем у серці за стільки років нікуди не зник. Немає більшої радості, ніж гріти свої холодні лапи вдома під ковдрою з тобою і сміятися над жартами нашого сина», — написала Оля Цибульська. ⠀

Назвавши дружина «Мусіком», вона пообіцяла подарувати йому молоду масажистку. На 90-річчя…

Раніше журналісти з'ясували, що Цибульська одружена з Сергієм Грисюком, з яким вона разом вчилася в школі. Стверджувалося, що батько чоловіка співачки — відомий у Рівненській області бізнесмен, виконавчий директор компанії, яка займається молокопродуктами, депутат облради. Сергій Грисюк також є бізнесменом, у нього кілька компаній, у тому числі й «молочна».

Пристрасті з приводу сімейного життя співачки розгорілися після того, як колишня дружина Дзідзьо заявила, що у Олі Цибульської роман з Михайлом Хомою.

Фото Олі Цибульської із соціальних мереж.

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