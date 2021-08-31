Племінниця Софії Ротару повертається на сцену після жалоби через смерть батька

Племінниця Софії Ротару співачка Sonya Kay, яка відзначила нещодавно першу річницю весілля, повертається на сцену після жалоби через смерть батька. Півтора роки тому Сергій Хлябич раптово пішов із життя. Сім'я дуже важко переживала втрату. Sonya Kay припинила виступати, довгий час не з'являлася в соціальних мережах.

«Це було страшно, і мені все ще не віриться, що його вже немає. Так само хочеться йому зателефонувати, поговорити, посміятися і міцно обійняти. Я прослуховую його голосові повідомлення, перечитую смс, начебто здається, що він поруч, що він тут, і мені стає легше. Для мене він був найкращим батьком, а для моєї мами — найкращим чоловіком! Їхні стосунки — це приклад того, якою має бути сім'я», — розповіла Sonya Kay.

Співачка зізнається, що дуже переживала, у неї була глибока депресія. До всього, ще й мати тяжко перехворіла коронавірусом.

«Лікарі сказали, що стан важкий і нам потрібно сподіватися на диво, що шанси 50/50. Коли я дізналася про це, ридала дуже довго, але розуміла, що повинна бути сильною для мами і не показувала свої емоції. Про хворобу мами ми дізналися в день народження мого чоловіка, ми були в Херсоні і відразу вирушили до Чернівців. Шукали ліки, передавали мамі домашню їжу і робили все можливе, щоб вона швидше одужала», — поділилася Соня.

Після пережитого співачка взяла себе в руки і зосередилася на творчості. Чотири місяці вона провела в студії, де з новою командою записала нові пісні і готує вихід міні-альбому. Також Соня заінтригувала, що вирішила кардинально змінити образ.

Нагадаємо, Софія Ротару виступила на концерті на «Олімпійському» в честь Дня Незалежності України. Також вона отримала спеціальну нагороду «Національна легенда України».

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