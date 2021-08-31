«Шан-Чі та легенда десяти кілець» від Marvel і «У пастці» з Меган Фокс: що подивитися в кіно з 2 вересня

У четвер, 2 вересня, в український прокат виходять п'ять нових фільмів. Шанувальників кінокоміксів чекає зустріч з картиною «Шан-Чі та легенда десяти кілець». Для походу в кіно з дітьми пропонується китайський мультфільм «Таємниця парку розваг». Також глядачі зможуть побачити «чорну» комедію «Пекельне пекло», добротний трилер «У пастці» з Меган Фокс і молодіжну мелодраму «Після падіння».

«Шан-Чі та легенда десяти кілець»

(16+, США, Walt Disney, фантастика, бойовик, фільм про супергероїв)

Шан-Чі — майстер кунг-фу, один з героїв коміксів Marvel. Ідея зняти фільм про нього виникла в Голлівуді ще в 2001 році. Однак до її реалізації приступили лише через 17 років. Режисером став Дестін Креттон, відомий по картині «Скляний замок». Більшість ролей зіграли актори китайського походження. Канадець Сіму Лю до того, як перетворитися на Шан-Чі, був більше відомий як каскадера. Це його перша головна роль в кар'єрі. Співачка й актриса Аквафін прославилася завдяки фільмам «Вісім подруг Оушена», «Шалено багаті азіати» і «Прощання», за яку отримала премію «Золотий глобус». Мішель Йео стала зіркою світового рівня завдяки феноменальному успіху картини «Тигр, що підкрадається, дракон, що зачаївся». Головного лиходія Мандарина зіграв Тоні Люн. Йому всесвітню популярність принесли ролі у фільмах Вонга Карвая «Чунгкінгський експрес» і «Любовний настрій».

«Шан-Чі та легенда десяти кілець» є частиною кіновсесвіту Marvel. Це вже 25-й фільм, який увійшов в неї. Хронологічно події, описувані в ньому, відбуваються після того, що було показано в картині «Месники: Завершення», який зібрав у світовому прокаті 2 мільярди 798 мільйонів доларів. Шан-Чи стає членом таємної організації «Десять кілець». Він змушений знову зіткнутися зі своїм непростим минулим, хоча був впевнений, що все залишилося далеко позаду…

«Таємниця парку розваг»

(6 +, Китай, Fantawild Animation, анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 38,5 мільйона доларів)

Мікі Буни — дуже популярні мультяшні персонажі не тільки в Китаї, але і далеко за його межами. «Таємниця парку розваг» є вже сьомим мультиком, що розповідає про пригоди цих веселих звірів — Брамбла і бріара. Цього разу вони разом з мисливцем Віком виявляються в новому таємничому парку розваг, власник якого обіцяє видати як приз мільйон доларів тому, хто зуміє пройти по небезпечному маршруту. Учасникам цього змагання пропонується внести тимчасові зміни в їх гени, щоб перетворитися в різних тварин …

У китайському прокаті мультфільм зібрав 92,4 мільйона доларів.

«Після падіння»

(16+, США, CalMaple і Wattpad, драма)

«Після падіння» є третьою частиною популярної молодіжної кіносерії «Після», знятої за романами американської письменниці Анни Тодд. Перша частина під назвою «Після» вийшла в 2019 році і зібрала 69,7 мільйона доларів при бюджеті 14 мільйонів доларів. Продовження «Після сварки» (також відоме під назвою «Після. Глава 2») з'явилася в прокаті восени минулого року. Збори склали 48 мільйонів доларів, що для нинішньої нестабільної роботи кінотеатрів, викликаної пандемією коронавірусу, є досить непоганим результатом. І ось глядачам пропонується третя частина. В інтернеті вона відома як «Після. Глава 3 «. Її зняла американський режисер Кастіль Лендон («Дівчина, яка боялася дощу»). Головні ролі знову виконали Джозефіна Ленгфорд і Хіро Файнс-Тіффін.

Тесса дізнається секрети своєї сім'ї. В її житті все змінюється, її мучать сумніви, і вона не знає, що чекає її попереду…

«У пастці»

(16+, США, Screen Media Films, трилер, фільм жахів)

Емма нещаслива у шлюбі. У неї з'являється коханець. Вона вирішує піти від чоловіка і хоче оголосити йому про це в день чергової річниці їхнього весілля. Однак чоловік приготував їй сюрприз. Він везе її в будиночок на озері, де вони колись були закохані. Спогади викликають запаморочення Еммі, і вона займається з чоловіком любов'ю. Ось тільки вранці вона прокидається прикутою до чоловіка наручниками, а він лежить з простреленою головою. І це тільки початок смертельно небезпечної гри, яку незрозуміло хто затіяв…

Фільм є режисерським дебютом С. К. Дейла. Головну роль виконала популярна актриса Меган Фокс. Нагадаємо, це вже другий фільм, що вийшов в прокат за її участі в серпні. Тиждень тому «ФАКТИ» розповідали про трилер «Північ у високій траві». І ось ще одна прем'єра із зіркою «Трансформерів». До речі, критики високо оцінили гру Фокс в цьому фільмі жахів.

«Пекельне пекло»

(16+, Австралія — США, Entertainment Squad, комедія, фільм жахів)

Американський відставний військовий виявляється випадково в банку, коли туди вриваються грабіжники. Він приймає спонтанне рішення чинити їм опір. Йому вдається розправитися з усіма грабіжниками, однак при цьому випадково гине дівчина. Сміливця відправляють до в'язниці на вісім років. Вийшовши на свободу, він раптом дізнається, що ЗМІ все ще проявляють підвищений інтерес до його історії. Щоб від нього відстали, він відправляється в далеку Фінляндію. Однак незабаром з'ясовується, що неприємності переслідують його всюди, де б він не з'являвся…

Зняв картину австралійський режисер Алістер Грірсон («Тигр»). Головну роль зіграв Бен О'Тул, відомий за фільмами «За міркування совісті» і «Детройт».

Про фільмах, які вийшли в українському прокаті минулого тижня, читайте тут .

28

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter