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Шоу-бізнес

Юлія Саніна влаштувала сексуальні танці в новому вибуховому кліпі

12:47 31 серпня 2021
Юлія Саніна

Група The Hardkiss потішила шанувальників новою роботою. Колектив випустив кліп на україномовну пісню «7 вітрів», що увійшла до нового альбому «Жива і не залізна».

«Це одна з найбільш драйвових пісень нового альбому. Тому ми і вирішили проілюструвати її яскравими і найхаризматичнішими кадрами нашого виступу на фестивалі Atlas Weekend. Ця пісня цілком може стати гімном всіх, хто живе в активному ритмі. Під неї прекрасно бігати вранці, займатися в спортзалі, подорожувати або просто мчати на авто містом… Літаки і вертольоти, як символ швидкості і руху, дуже добре доповнили історію», — розповіла солістка гурту Юлія Саніна.

У кліпі група показує свій день, ритм, в якому живуть музиканти — починаючи від зборів і закінчуючи виступом на великій сцені.

Юлія постала в відео в яскравих образах, каталася на велосипеді і влаштувала сексуальні танці в стилі вог. За її словами, ідея з велосипедом належить креативному продюсеру The Hardkiss Валу Бебко.

«Я б сама навряд чи додумалася в складному сценічному образі добиратися на велосипеді на свій концерт», — зазначила Саніна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що Макс Барських випустив новий кліп Just Fly, бюджет якого склав 300 тисяч доларів.

фото Instagram.com/the_hardkiss

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