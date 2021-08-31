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Дочки Хайді Клум, Моніки Беллуччі та інших зірок взяли участь у показі Dolce & Gabbana

14:08 31 серпня 2021
Хайді Клум з донькою Лені

У барвистому шоу, яке італійський дом моди Dolce & Gabbana влаштував у Венеції та де засвітилися Дженніфер Лопес і Філіп Кіркоров, взяли участь діти знаменитостей. По подіуму на площі Сан-Марко пройшлися юні дочки зірок — 16-річна дочка італійської кінодіви Моніки Беллуччі Дева Кассель, 17-річна дочка німецької супермоделі Хайді Клум Лені, 16-річна дочка британського актора Крістіана Бейла Еммелін і три дочки американського репера і продюсера Пі Дідді (справжнє його ім'я Шон Комбс) — 15-річна Чанс і 14-річні близнюки Д'Ліла і Джессі.

Моніка Беллуччі і Діва Кассель

Відео дефіле горді батьки розмістили в соцмережах.

Еммелін Бейл

Хайді Клум і Льоні

У Деви та Лені вже є досвід роботи в індустрії моди. Обидві дівчини працюють моделями. Для Еммелін Бейл та дівчаток Пі Дідді це був дебют.

Пі Дідді з дочками

Раніше «ФАКТИ» писали — 16-річна дочка супермоделі Хайді Клум дебютувала на обкладинці Glamour — через 20 років після мами.

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