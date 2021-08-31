Новий скандал в шоу-бізнесі: кліпи Джамали пропали з YouTube

Кліпи співачки Джамали, яка відзначила нещодавно 38-й день народження, зникли з YouTube. Можна побачити відео, опубліковані до 2018 року, нових робіт немає. Вже більше тижня всі офіційні відео співачки недоступні для перегляду на платформі в YouTube.

Видання MUZVAR передбачає, що відео Джамали могли бути приховані або видалені продюсером артистки і директором Enjoy Records, Ігорем Тарнопольським. Пишуть, нібито між ними стався конфлікт.

Ні сама Джамала, ні її продюсер поки ситуацію не коментують.

Нагадаємо, Джамала взяла участь у святкових заходах на честь Дня Незалежності України. Вона виступила на «Олімпійському» і заспівала з Андреа Бочеллі.

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