Три українські фільми візьмуть участь у Венеціанському кінофестивалі: що це за стрічки

В Італії 1 вересня відкривається 78-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль. Він входить до трійки головних кінофестивалів поряд з Каннським і Берлінським і є найстарішим з них. Головою журі цього року став південнокорейський режисер Пон Чжун Хо, автор гучної картини «Паразити», яка завоювала чотири «Оскари» та «Золоту пальмову гілку» у Каннах, крім безлічі інших нагород. До складу журі увійшли також режисерка Хлоя Чжао (премія «Оскар» за фільм «Земля кочівників»), бельгійська акторка Вірджині Ефіра («Любов не за розміром»), британська актриса Синтія Еріво (лауреат премій «Еммі», «Ґреммі» та «Тоні «, фільм «Вдови», зіграла Арету Франклін у мінісеріалі «Геній»), канадська актриса й продюсерка Сара Гадон («Небезпечний метод», «Ворог»), італійський режисер Саверіо Костанцо («Голодні серця»), румунський режисер -документаліст Олександр Нанау.

Головний герой фільму «Відблиск» — український військовий лікар, який потрапляє у полон

Переможці фестивалю будуть названі 11 вересня. В основному конкурсі беруть участь 20 фільмів, в тому числі українська драма «Відблиск».

Її зняв режисер і сценарист Валентин Васянович. Його добре знають в Європі. У 2014 році учасником багатьох фестивалів була стрічка Мирослава Слабошпицького «Плем'я». Фільм звернув на себе увагу критиків і публіки. Васянович працював над ним як продюсер і оператор. У 2019 році він привозив до Венеції драму «Атлантида», яка перемогла у конкурсі «Горизонти». І ось тепер фільм Васяновича побореться за головний приз Венеціанського фестивалю — «Золотий лев».

Як і «Атлантида», «Відблиск» присвячений війні на Донбасі. Головний герой фільму — український військовий лікар Сергій. Він потрапляє в полон до російської армії, де стає свідком і жертвою численних витончених тортур, знущань і принижень. Сергію пощастило — він опиняється у списках полонених, які підлягають обміну. Військовий лікар повертається додому. Він намагається налагодити стосунки з колишньою дружиною та рідною донькою. Сергію доводиться заново вчитися жити й спілкуватися з іншими людьми. Його зіграв популярний український актор Роман Луцький.

Кадр з фільму «Відблиск» Валентина Васяновича (фото Державного агентства з питань кіно)

Цього року Україна у Венеції представлена ще двома фільмами. Вони беруть участь у конкурсі «Горизонти». Це кримінальні драми «Носоріг» і «107 матерів» (інша назва фільму — «Цензорка»).

«Носоріг» — перша робота Олега Сенцова, знята ним після звільнення з російської в'язниці. Події фільму розгортаються в Україні у 90-ті роки. Носоріг — це кличка бандита, який прагне будь-якими способами завоювати авторитет у кримінальному світі. Його зіграв непрофесійний актор Сергій Філімонов, відомий активіст і громадський діяч, лідер неформального молодіжного руху «Гонор».

Кадр з фільму «Носоріг» Олега Сенцова (фото Державного агентства з питань кіно)

Події фільму «107 матерів» відбуваються в одеській жіночій в'язниці. Туди потрапляє молода мати з новонародженим на руках, яка скоїла злочин через пристрасть. Стрічка заснована на реальних історіях жінок-в'язнів та їхніх дітей. Її зняв в майже документальній манері словацький режисер Петер Керекеш. Це спільна робота українських, словацьких та чеських кінематографістів.

Кадр з фільму «107 матерів» (фото Державного агентства з питань кіно)

Українські фільми ще ніколи не перемагали в основному конкурсі Венеціанського фестивалю. Радянським і російським стрічкам щастило більше. У 1962 році «Золотий лев» завоювала військова драма Андрія Тарковського «Іванове дитинство». У 1991 році цей приз отримав фільм «Урга» Микити Михалкова. У 2003 році Венеція аплодувала драмі Андрія Звягінцева «Повернення». У 2011 році тріумфатором став «Фауст» Олександра Сокурова.

Відкриє фестиваль фільм Педро Альмодовара «Паралельні матері» з Пенелопою Крус

У «Відблиску» Васяновича дуже серйозні конкуренти. Венеціанський фестиваль традиційно відрізняється найсильнішим підбором фільмів. Цей рік не став винятком.

Відкриває фестиваль нова робота іспанського класика Педро Альмодовара «Паралельні матері». Гомосексуаліст Альмодовар традиційно для себе робить центральною історію жінки. Цього разу це навіть три жінки. Вони стають матерями в один день, і протягом усього фільму глядачі простежують їхні життя та життя їхніх дітей. Одну з героїнь зіграла улюблена акторка режисера Пенелопа Крус.

Кадр з фільму Педро Альмодовара «Паралельні матері»

Це не єдиний фільм з нею, який бере участь у боротьбі за призи фестивалю. Друга стрічка — іронічна комедія «Офіційний конкурс» аргентинських режисерів Маріано Кона і Ґастона Дюпра про мільярдера, який намірився зняти найкращий фільм в історії кіно. У цій стрічці Пенелопа грає разом зі своїм давнім партнером Антоніо Бандерасом.

Кадр з комедії «Офіційний конкурс»

Італію представляє культовий режисер Паоло Соррентіно («Велика краса», серіал «Молодий Папа»). Він зняв фільм «Рука Бога», навколо якого багато шуму. Сюжет картини зберігається в найсуворішому секреті. ЗМІ припускають, що мова йде про Марадону, виходячи з назви. Спадкоємці знаменитого аргентинського футболіста погрожують засудити Соррентіно. Представники Netflix, правовласника фільму, запевняють, що про Марадону не йдеться. Відомо тільки, що головну роль у «Руці Бога» зіграв улюблений актор режисера Тоні Сервілло.

Сюжет стрічки «Рука Бога» зберігається в секреті

Багато пишуть у західній пресі про фільм «Сила собаки», яку зняла режисерка з Нової Зеландії Джейн Кемпіон. Вона прославилася у 1993 році фільмом «Піаніно», який отримав «Золоту пальмову гілку» в Каннах. Кемпіон стала першою жінкою, яка завоювала цю нагороду, й відразу увійшла до еліти світового кіномистецтва. Наступні роботи Джейн такого успіху не мали. Тому «Сила собаки» розглядається критиками як можливість тріумфального повернення Кемпіон. Події фільму відбуваються в американському штаті Монтана на початку минулого століття. Молода вдова фермера стає жертвою садистського переслідування з боку брата покійного. Головні ролі зіграли Бенедикт Камбербетч і Кірстен Данст.

Кадр з фільму «Сила собаки»

Великі очікування пов'язані з фільмом «Мона Ліза та кривавий Місяць» іранки Ани Алі Амірпур. Вона живе та працює у США. У 2014 році дебютувала з «першим іранським вампірським вестерном» — стрічкою «Дівчина повертається вночі одна додому», яка зробила справжній фурор. У 2016 році у Венеції показували другий фільм Амірпур — «Погана партія». Його характеризували як «постапокаліптичну людожерську історію в техаської пустелі». Головні ролі виконали Джим Керрі і Кіану Рівз. Тоді фільм отримав спеціальний приз журі. Події нової роботи Ани Алі Амірпур відбуваються в Новому Орлеані. Кейт Гадсон грає жінку, яка втекла з психіатричної лікарні та стикається з реальним життям.

Одним з фаворитів основного конкурсу називають також біографічну драму «Спенсер» чилійського режисера Пабло Ларраіна. У 2016 році він зняв фільм «Джекі» про Жаклін Кеннеді-Онассіс. А тепер взявся за іншу легендарну жінку — принцесу Діану. Її зіграла популярна актриса Крістен Стюарт.

Кадр з біографічної драми «Спенсер» про принцесу Діану

У Венеції запланована довгоочікувана світова прем'єра фільму «Дюна» відомого режисера Дені Вільньова. Це чергова екранізація однойменного культового роману американського фантаста Френка Герберта. Головні ролі виконали Тімоті Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролін, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Ремплінґ і Хав'єр Бардем. Бюджет картини оцінюється у 165 мільйонів доларів.

Ветеран Голлівуду Рідлі Скотт покаже поза конкурсом екранізацію середньовічного роману Еріка Ягера «Остання дуель: правдива історія випробування битвою в середньовічній Франції». Фільм називається «Остання дуель». У стрічці знялися Метт Деймон, Адам Драйвер і Бен Аффлек.

Любителі рок-музики з нетерпінням чекають показів трьох документальних фільмів. «Стаючи Led Zeppelin» представлений як офіційна біографія легендарної групи. Автори стрічки обіцяють у всіх деталях за 137 хвилин екранного часу розповісти історію Led Zeppelin.

Італійський фільм «Енніо» — це вдумлива розповідь про життя та творчість знаменитого композитора Енніо Морріконе, який написав музику до десятків відомих фільмів.

«Hallelujah: Леонард Коен, подорож, пісня» — спроба розповісти про життя та творчість культового канадського поета, співака й музиканта Леонарда Коена крізь призму його найзнаменитішої пісні.

Фото в заголовку — кадр з фільму «Відблиск» Валентина Васяновича (фото Державного агентства з питань кіно)

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