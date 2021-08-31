«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Екссолістка групи «Блестящие» 41-річна Анна Семенович колись займалася фігурним катанням. Вона завойовувала призові місця на міжнародних змаганнях. І невідомо, яких висот вона б досягла у спорті, якби не травма меніска, яка поставила крапку на її кар'єрі фігуристки, пише Woman.ru.

За словами Анни, після відходу зі спорту вона почувалася невпевненою і заляканою. Дівчина брала близько до серця все, що про неї говорили й писали, особливо жарти про свої груди. Коли Анна увійшла до складу «Блестящих», вона вже встигла завоювати титул «Міс бюст». У шоу-бізнесі співачка зіткнулася зі ще більшою увагою до своїх форм.

У Семенович почалася депресія, і вона зважилася зробити операцію зі зменшення грудей. Дівчина згадує, що було дуже боляче, вона плакала й шкодувала себе.

За словами співачки, зараз би вона так не вчинила.

Але хірургічне втручання мало що змінило у житті артистки — жарти на її адресу через великий бюст не припинялися.

Отямитися й гідно відповісти хейтерам Анні вдалося не відразу. Тільки завдяки роботі над собою та спілкуванню з фахівцями Семенович змогла покласти край комплексам і полюбити себе. За словами артистки, сталося це не так давно, але зараз вона щаслива і вже не переживає через великі груди.

«Зрозуміла, що в моїй особливості немає нічого ганебного. Я прекрасна, я красива», — вважає Семенович.

Нагадаємо, раніше Анна Семенович збиралася судитися з підприємцем, який почав випускати десерти у формі жіночих грудей з назвою «Принади Анни».

Ще один позов Семенович подавала до колишнього півзахисника збірної Росії Володимира Бистрова, який висловився з приводу її грудей.

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