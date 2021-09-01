«Момент, якого ми всі так боялися»: Наталія Водянова відіслала в університет свого старшого сина

39-річна російська супермодель Наталія Водянова, яка у вересні минулого року офіційно вийшла заміж за французького бізнесмена Антуана Арно, розлучилася зі своїм первістком, відіславши його за океан. 19-річний Лукас Портман буде вчитися у Браунському університеті, розташованому в американському штаті Род-Айленд. Це один з найбільш престижних приватних університетів США.

«Ось і настав момент, якого ми всі так боялися. Лукас відправився сьогодні в університет. І, хоча я знаю, що це добре, відчуваю, як ніби щось не так, і ми всі трохи сумні, а будинок вже не такий, як раніше. У будь-якому разі, пишаюся своїм хлопчиком і знаю, що у мене є хороші друзі, які його підтримали», — написала модель в Instagram, опублікувавши фото, на якому з Лукасом прощаються його молодші брати та сестра.

Першим чоловіком Наталі був британський аристократ Джастін Портман, якому вона народила трьох дітей — Лукаса, Неву (зараз їй 15 років) і Віктора (14 років). Від Антуана Арно, сина найбагатшої людини в Європі Бернара Арно, у Водянової є ще двоє синів — семирічний Максим і п'ятирічний Роман.

Раніше «ФАКТИ» писали — Як сестри: супермодель Наталія Водянова показала фото з 15-річною донькою.

Фото Instagram

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