26.81 / 27.01 31.52 / 31.91
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Момент, якого ми всі так боялися»: Наталія Водянова відіслала в університет свого старшого сина

8:28 1 вересеня 2021
Наталя Водянова і Лукас

39-річна російська супермодель Наталія Водянова, яка у вересні минулого року офіційно вийшла заміж за французького бізнесмена Антуана Арно, розлучилася зі своїм первістком, відіславши його за океан. 19-річний Лукас Портман буде вчитися у Браунському університеті, розташованому в американському штаті Род-Айленд. Це один з найбільш престижних приватних університетів США.

«Ось і настав момент, якого ми всі так боялися. Лукас відправився сьогодні в університет. І, хоча я знаю, що це добре, відчуваю, як ніби щось не так, і ми всі трохи сумні, а будинок вже не такий, як раніше. У будь-якому разі, пишаюся своїм хлопчиком і знаю, що у мене є хороші друзі, які його підтримали», — написала модель в Instagram, опублікувавши фото, на якому з Лукасом прощаються його молодші брати та сестра.

Першим чоловіком Наталі був британський аристократ Джастін Портман, якому вона народила трьох дітей — Лукаса, Неву (зараз їй 15 років) і Віктора (14 років). Від Антуана Арно, сина найбагатшої людини в Європі Бернара Арно, у Водянової є ще двоє синів — семирічний Максим і п'ятирічний Роман.

Раніше «ФАКТИ» писали — Як сестри: супермодель Наталія Водянова показала фото з 15-річною донькою.

Фото Instagram

333

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Перший дзвоник

З Днем знань: кращі поздоровлення і картинки на 1 вересня і Перший дзвоник

НПЗ

ЗМІ з’ясовували, які АЗС продають неякісне паливо з найбільшого в Україні підпільного НПЗ (відео)

Фрагмент обкладинки

Навколо українського підручника розгорівся сексистський скандал: чи потрапить книга до шкіл

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.