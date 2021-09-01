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Дуейн Джонсон був вражений, побачивши фото свого двійника-поліцейського, що поширилося у мережі

9:50 1 вересеня 2021
Дуейн Джонсон

Найбільш високооплачуваний у світі актор, колишній рестлер і зірка фільмів «Форсаж», «Джуманджі: Новий рівень», «Круїз по джунглях» Дуейн Джонсон, був вражений, коли побачив фото свого двійника, що поширилося у мережі. 37-річний поліцейський Ерік Філдс з американського штату Алабама та 49-річна кінозірка схожі, як дві краплі води.

Справжній Дуейн справа

«О, чорт забирай! Ух ти. Хлопець зліва набагато крутіший. Бережи себе, брат, і дякую тобі за твою службу», — написав актор у Twitter, коментуючи два фото, на якому Філдс позує в уніформі, а сам Дуейн — майже в такій самій позі стоїть голий по пояс і в шортах. Актор додав, що хотів би одного разу зустрітися з Еріком, випити з ним текіли свого власного бренду і послухати його розповіді про те, як його плутають з актором.

Сам поліцейський говорить, що вже звик до кепкування своїх колег на тему його схожості із зіркою, а також до інтересу перехожих на вулиці. І зазначає, що насправді він нижче Джонсона на п'ять сантиметрів. Зріст Дуейна — 1,93 метра.

До речі, у Джонсона є ще один двійник — каскадер Таноаі Рід, який працював дублером актора в багатьох його фільмах. Рід — кузен Джонсона, тому їх подібність обумовлена спорідненістю.

Дуейн з кузеном-дублером

Раніше «ФАКТИ» писали — Дуейн Джонсон очолив список «100 причин любити Америку».

Фото Instagram / Twitter

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