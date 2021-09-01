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Зіркові першокласники: хто із знаменитостей відвів дітей до школи

11:18 1 вересеня 2021
Оля Цибульська з сином Нестором

Першого вересня, в День знань, українські знаменитості відвели дітей до школи. В цьому році першокласниками стали діти Олі Цибульської, Даніеля Салема, Ілони Гвоздьової, Юрія Ткача, Євгена Кошового, Ірини Білик, Слави Камінської, Андре Тана. Знаменитості з трепетом готувалися до першого навчального року і зізнаються, що хвилювалися більше, ніж діти. Світлинами зі святкових лінійок знаменитості поділилися в соціальних мережах.

Співачка Слава Камінська переживає, що її синові Леону буде нудно в першому класі. Адже хлопчик розвинений не по роках. У свої шість років він вільно читає, подужав Гарі Поттера, захоплюється науковими статтями, добре знає англійську мову і може легко висловлюватися нею.


* Леон (в центрі) з нетерпінням чекав 1 вересня

Син Олі Цибульської Нестор також йде в школу добре підготовленим — він читає трьома мовами. Хлопчик буде вчитися в приватній школі, де всі предмети викладаються англійською.

«Нехай світ відкривається для тебе і дивує можливостями. Ти можеш все. Ми дуже пишаємося тобою. Тільки вчора принесли малюка на руках додому з пологового будинку, а сьогодні чіпляла метелика на твою святкову сорочку. Ти мрієш космічними масштабами і зможеш отримати все. Сьогодні початок. Пам'ятай: важливо, що ти відчуваєш, хто поруч і до чого прагнеш. Решта — дрібниці», — дала настанови синові Цибульська.


* Фото Instagram.com/cybulskaya

Дочка коміка Юрія Ткача Ліза буде вчитися в приватній французькій школі. Для маленької модниці Лізі підготували кілька варіантів шкільної форми і рюкзаків.

«Ми стартанули. Побажайте нам хороших оцінок», — написав Юрій Ткач під фото Лізи.


* Фото Instagram.com/yuriy_tkach

В одному класі з нею буде вчитися подружка Серафима — молодша дочка Євгенія Кошового. Комік переживає, що вибухові дівчата поставлять школу на вуха.

Першокласником став і син Ірини Білик Табріз. Співачка заздалегідь вибрала для хлопчика шкільну форму і необхідне приладдя.

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* Фото Instagram.com/bilyk_iryna

Танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова з чоловіком Іваном відвели свою доньку Валерію в перший клас. До свята вони готувалися серйозно — напередодні відвідали салон краси і оновили зачіски. Рея на перший дзвінок пішла у вишиванці.

«Вітаю всіх з 1 вересня. Не віриться досі, що ця дівчинка вже школярка. Дай Бог в добру путь, моя мила, а ми будемо споглядати і підтримувати», — написала Ілона під сімейним фото.


*Фото Instagram.com /ilonagvozdeva

У День знань пропонуємо привітати першокласників красивими листівками і віршами.

Також можна відправити душевні рядки і красиві листівки улюбленим учителям.

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Зіркові першокласники: хто із знаменитостей відвів дітей до школи

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