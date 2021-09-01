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Шоу-бізнес

«Схудла» за хвилину: Ані Лорак викрили у використанні фотошопу

12:29 1 вересеня 2021
Ані Лорак

Співачку Ані Лорак, яка вирішила заспівати по-українськи, викрили в обробці фотографії, що опублікована в соцмережі. Це стало помітно при порівнянні аналогічних знімків з Instagram Ані Лорак і Філіпа Кіркорова.

Фотографія була зроблена на конкурсі молодих виконавців «Новая волна», який пройшов в Сочі. Багато шанувальників звернули увагу, що на знімках, які опублікувала Ані Лорак, вона виглядає значніше худіше та більш засмаглою, ніж на аналогічних кадрах з аккаунта Філіпа Кіркорова.

з instagram.com/anilorak/

з instagram.com/fkirkorov/

Шанувальники в мережі бурхливо обговорюють відмінності в фото: «Вона тут на шість розмірів більше, ніж у себе в «Інсті», «Я в шоці, треба ж себе так зменшити», «Спасибі за колаж, тепер бачу, як Лорак боїться бути товстою», «Змінилася Ані, я її прям не впізнала», «Схудла».

Нагадаємо, Ані Лорак вперше за довгі роки дала концерт в Україні.

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