«Вилізло своє волосся»: Алла Пугачова здивувала «чесним» знімком без фотошопу

Популярна співачка Алла Пугачова, чию нову зачіску нещодавно оцінили фоловери, рідко залишає свій замок у селі Грязь, де зазвичай знаходиться у компанії Максима Галкіна або ж грає з двійнятами Лізою та Гаррі.

Про те, як тече життя у замку, вона зрідка розповідає в своєму Instgram. Днями «тихе життя» подружньої пари було порушене — до Пугачової та Галкіна навідалася старша дочка Примадонни Кристина Орбакайте з родиною.

І на честь зустрічі 30 серпня зоряна родина зібралася разом на рибалці. Спочатку Кристина показала чоловіка Михайла Земцова та доньку Клавдію з уловом у озера. Потім у Мережі з'явилося ще одне фото, на якому 72-річна Пугачова знялася з кучериками та стриманим макіяжем. Вона позувала з невідомим хлопчиком, чия поява стала несподіванкою для багатьох читачів сторінки.

«Всі знайшли Гаррі?» — підписано фото.

Більшість шанувальників написали, що, звичайно ж, зрозуміли, що син Пугачової стоїть за нею з вудкою.

Але головна увага фанатів привернула сама Алла Борисівна — вона не побоялася розмістити своє фото без фотошопу — з усіма зморшками і т.д.

Звичайно, знайшлися ті, хто побачив недоліки зовнішності співачки.

Але більшість шанувальників захоплено поставилися до сміливості артистки.

«Її навіть зморшки прикрашають», «Смілива жінка», «Навіть така вона красуня», «При параді навіть на рибалці», «Алла молодець, сильна жінка», «Сім'я на природі, Алла задоволена», «Краса», — прокоментували пост фоловери.

Раніше експерт з пластичної хірургії Тимур Нугаєв, оцінивши недавній знімок Пугачової, зазначив, що навіть «уколи краси» тепер не допоможуть зірці у боротьбі зі старінням. У якийсь момент ботокс перестає допомагати — в результаті тривалого застосування організм до нього звикає.

Фото Алли Пугачової із соціальних мереж.

513

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter