День знань: як Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук та Ксенія Мішина провели дітей у школу

1 вересня, у День знань, зірки українського шоу-бізнесу провели дітей у школу. Оля Цибульська, Слава Камінська, Юрій Ткач і Євген Кошовий відправили своїх чад до першого класу. А для школярів Маші Єфросиніної, Ксенії Мішиної, Потапа, Камалії, Володимира Остапчука святковий дзвінок пролунав не вперше.

Зіркові батьки пишаються своїми дітьми і публікують фото зі святкових лінійок в соціальних мережах.

Двійнята Камалії Арабелла та Мірабелла пішли вже в третій клас. Дівчатка вчаться в приватній школі й тішать батьків гарними оцінками та спортивними досягненнями.

«Вперше в третій клас. Бажаю вам відмінного, цікавого, а головне — легкого навчального року», — побажала своїм школяркам зіркова мама.



* Фото Instagram.com/kamaliyaofficial

Син Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва Олександр пішов до другого класу в елітну Новопечерську школу. Тут, до речі, навчаються діти відомих політиків, бізнесменів, спортсменів, артистів, в тому числі і дочка президента Володимира Зеленського.

Єфросиніна зізналася, що збори до школи були хвилюючими і навіть стресовими, а Саша вже мріє про канікули.

«Почуття гостріше і усвідомленіші! Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви ніякі. Вранці виявила, що піджак синові не відпарила, штани не підшила, змінку не зібрала (з цієї зайнятістю). У три нових пари туфель не вліз — ну, ні разу ж не надів, а вже маленькі … Тимур ірже, Саню хвилює, коли його вже заберуть!», — поділилася Маша в Інстаграм.

Старший син артистів Alyosha і Тараса Тополі пішов вже в третій клас, а середній — в підготовчу школу.

«Вітаю всіх з початком навчального року! Сподіваюся, він буде таки в школі, а не вдома … Нехай у всіх діточок і вчителів буде натхнення і задоволення від навчання і суспільства, в якому вони отримують новий досвід. Легкої дороги», — побажала всім Alyosha.



* Фото Instagram.com/alyoshasinger

Молодший син співачки Ірини Федишин Олег став першокласником. «Сьогодні, 1 вересня, всіх вітаю з Днем знань. У нас сьогодні теж першокласник», — поділилася зірка.



* Фото Instagram.com/irynafedyshyn

Акторка Ксенія Мішина зізналася, що у її сина Платона двояке враження від 1 вересня.

«Хочу побажати нашим дітям любити школу і мати тільки прекрасні спогади про неї. Зі святом, наше майбутнє. І особисто тобі, мій улюблений @platon_mishyn легкого навчального шляху», — написала Мішина.

Чи не пропустив святкову лінійку сина Андрія шоумен Олексій Потапенко.

Телеведучий Володимир Остапчук відвів дочку Емілію до другого класу і дуже зрадів зустрічі з нею. Після розлучення дочка і син живуть з колишньою дружиною Остапчука Оленою Войченко.

У День знань пропонуємо привітати першокласників красивими листівками і віршами.

Також можна відправити душевні рядки і красиві листівки улюбленим вчителям.

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