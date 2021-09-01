26.88 / 27.06 31.60 / 31.93
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

День знань: як Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук та Ксенія Мішина провели дітей у школу

14:03 1 вересня 2021
Володимир Остапчук з донькою

1 вересня, у День знань, зірки українського шоу-бізнесу провели дітей у школу. Оля Цибульська, Слава Камінська, Юрій Ткач і Євген Кошовий відправили своїх чад до першого класу. А для школярів Маші Єфросиніної, Ксенії Мішиної, Потапа, Камалії, Володимира Остапчука святковий дзвінок пролунав не вперше.

Зіркові батьки пишаються своїми дітьми і публікують фото зі святкових лінійок в соціальних мережах.

Двійнята Камалії Арабелла та Мірабелла пішли вже в третій клас. Дівчатка вчаться в приватній школі й тішать батьків гарними оцінками та спортивними досягненнями.

«Вперше в третій клас. Бажаю вам відмінного, цікавого, а головне — легкого навчального року», — побажала своїм школяркам зіркова мама.


* Фото Instagram.com/kamaliyaofficial

Син Маші Єфросиніної та Тимура Хромаєва Олександр пішов до другого класу в елітну Новопечерську школу. Тут, до речі, навчаються діти відомих політиків, бізнесменів, спортсменів, артистів, в тому числі і дочка президента Володимира Зеленського.

Єфросиніна зізналася, що збори до школи були хвилюючими і навіть стресовими, а Саша вже мріє про канікули.

«Почуття гостріше і усвідомленіші! Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви ніякі. Вранці виявила, що піджак синові не відпарила, штани не підшила, змінку не зібрала (з цієї зайнятістю). У три нових пари туфель не вліз — ну, ні разу ж не надів, а вже маленькі … Тимур ірже, Саню хвилює, коли його вже заберуть!», — поділилася Маша в Інстаграм.

Старший син артистів Alyosha і Тараса Тополі пішов вже в третій клас, а середній — в підготовчу школу.

«Вітаю всіх з початком навчального року! Сподіваюся, він буде таки в школі, а не вдома … Нехай у всіх діточок і вчителів буде натхнення і задоволення від навчання і суспільства, в якому вони отримують новий досвід. Легкої дороги», — побажала всім Alyosha.


* Фото Instagram.com/alyoshasinger

Молодший син співачки Ірини Федишин Олег став першокласником. «Сьогодні, 1 вересня, всіх вітаю з Днем знань. У нас сьогодні теж першокласник», — поділилася зірка.


* Фото Instagram.com/irynafedyshyn

Акторка Ксенія Мішина зізналася, що у її сина Платона двояке враження від 1 вересня.

«Хочу побажати нашим дітям любити школу і мати тільки прекрасні спогади про неї. Зі святом, наше майбутнє. І особисто тобі, мій улюблений @platon_mishyn легкого навчального шляху», — написала Мішина.

Чи не пропустив святкову лінійку сина Андрія шоумен Олексій Потапенко.

Телеведучий Володимир Остапчук відвів дочку Емілію до другого класу і дуже зрадів зустрічі з нею. Після розлучення дочка і син живуть з колишньою дружиною Остапчука Оленою Войченко.

У День знань пропонуємо привітати першокласників красивими листівками і віршами.

Також можна відправити душевні рядки і красиві листівки улюбленим вчителям.

307

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Алла Пугачова

«Вилізло своє волосся»: Алла Пугачова здивувала «чесним» знімком без фотошопу

люди

Для українців відкрилися 35 держав Європи: куди можна в'їхати без ПЛР-тесту та довідки про вакцинацію

Знаки зодіаку

Які чотири знаки зодіаку можуть розраховувати на успіх — гороскоп на 1 вересня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.