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«Немає ніякого сорому!»: Дочка Андрія Миронова різко висловилася про Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова

16:04 1 вересня 2021
Марія Голубкіна

Марія Голубкіна — дочка відомого актора Андрія Миронова і актриси Лариси Голубкіної, заявила, що жінки давно втратили сором, а чоловіки — совість. При цьому вона згадала кількох відомих людей, у тому числі Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова.

Як пише «КП», Голубкіна запропонувала зняти проект під назвою «Ні сорому, ні совісті» про таких людей. Втім, до них вона віднесла і себе, а також телеведучу Ксенію Собчак та її чоловіка Костянтина Богомолова.

«У сучасних жінок немає жодного сорому, а у чоловіків — жодної совісті. Я думаю, що це ідеальне поєднання», — сказала актриса і додала: «У Алли Пугачової сорому ніякого немає, та й у Філіпа Кіркорова теж … Тому що він, як жінка».

Нагадаємо, що нещодавно Кіркоров, котрому все ж таки заборонили в'їзд в Україну, з'явився на музичному конкурсі «Нова хвиля» у Сочі в незвичайному вбранні. Він вийшов на сцену у білому хітоні, підв'язаному синім поясом з орнаментом та ромашками — костюм визнали схожим на сукню.

Фото Марії Голубкіної із соціальних мереж.

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