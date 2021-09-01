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Злий контролер і поліція: зірку «Школи» оштрафували в київському трамваї

20:50 1 вересня 2021
анна трінчер

У зірки серіалу «Школа», 20-річної Анни Трінчер знову не найліпшим чином склалася поїздка у транспорті Києва. Анна, судячи з усього, не зуміла розібратися з новою системою оплати за проїзд. За законом підлості, тут же підійшов контролер, і Трінчер було оштрафовано. Проте, зірка не сумує і записала відео для Instagram, як виконує пісні у вагоні.

«Мій найстрашніший сон. Купа людей, злий контролер, поліція, штраф», — згадує Анна.

Нагадаємо, навесні Анну Трінчер обікрали в поїзді, коли дівчина їхала з Києва до Хмельницького. Злодії забрали сім тисяч гривень та банківські картки.

В кінці 2020 року Анна з'їхала від батьків на власну квартиру і оголосила, що починає нове доросле життя.

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