Модель Playboy і колишня подружка Г’ю Гефнера розповіла, що в її будинку живе привид собаки

Модель журналу Playboy і одна з колишніх коханок нині покійного засновника цього видання Г'ю Гефнера розповіла, що у неї в будинку живе привид собаки. 47-річна Бріджет Марквардт відома своєю участю в реаліті-шоу The Girls Next Door, в центрі якого були стосунки Гефнера з його подружками. Останнім часом вона захопилася вивченням паранормальних явищ. Вона веде власний подкаст Ghost Magnet («Магніт для привидів»).

Як повідомляє видання Daily Star, розмовляючи з «мисливцем на привидів» Джоном Тенни, Бріджет повідомила, що часто чує свого собаку Вінні, який недавно помер. За словами Марквардт, вона впевнена, що Вінні все ще спілкується з нею.

«Навіть попри те, що я постійно її доглядала, її кігті все одно трохи застрявали в килимі, і можна було чути, як вони клацали, як липучка, коли вона проходила повз по килиму. Іноді мені здається, що я чую це, і думаю: «О, це просто кішка». Але кішка спить на краю ліжка, і я кажу: «Почекайте, ні, це не кішка». Так що, може бути, я отримую знаки … «, — розповіла модель. Її гість погодився, що існує велика ймовірність того, що вона чула привид своєго собаки.

«Люди запитують, чи є у тварин примари? Ми самі теж тварини. Я знаю, що ми думаємо про себе як про людей, і намагаємося відокремитися від них, але ми теж тварини. Якщо у нас є привиди, то, звичайно, і у них є привиди … Любов, яку вони поділяли з нами, і яку ми розділяли з ними … вона нематеріальна, і їх тіло може піти, але любов залишиться назавжди», — заявив Джон Тенні .

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