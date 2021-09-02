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Шоу-бізнес

Виглядають близнюками: кінозірка Джессіка Альба показала 13-річну дочку

10:14 2 вересня 2021
Джессіка Альба з дочкою

Зірка фільмів «Фантастична четвірка» та «Місто гріхів» Джессіка Альба поділилася в Instagram фотографіями своєї 13-річної дочки Онор. Знімки були зроблені в перший день шкільних занять — дівчинка вирушила до восьмого класу. Шанувальники 40-річної Джессіки, яка в минулому неодноразово очолювала списки найсексуальніших жінок світу, відзначили, що вони з донькою виглядають, як близнюки.

Альба у 2008 році вийшла заміж за продюсера Кеша Уоррена, з яким познайомилася у 2004 році. Крім старшої дочки Онор Марі у пари також є ще 10-річна дочка Хевен і трирічний син Хейес.

Раніше «ФАКТИ» писали, що дочки Хайді Клум, Моніки Беллуччі і інших зірок взяли участь в показі Dolce & Gabbana.

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