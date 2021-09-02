26.92 / 27.11 31.69 / 32.06
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«А ти підглядаєш»: Джанабаєва здивувала різкою зміною образу

10:22 2 вересня 2021
Джанабаєва

Колишня «ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва несподівано змінила амплуа і з романтичної діви стала суворою училкою. До Дня знань Альбіна вбралася у строгий двобортний жакет з підплечниками, волосся стягнула у хвіст на потилиці і позбулася найменших натяків на макіяж. Останнім штрихом до образу стали «вчительські» окуляри на півобличчя і в широкій оправі.

Образ вийшов настільки вдалим, що шанувальники були готові почути від Джанабаєвої типові вчительські фрази про «забуту вдома голову», «ліс рук» і «дзвінок для вчителя». Зірка не розчарувала. Репліку «Тебе поставили підслуховувати, а ти підглядаєш», — Джанабаєва вимовила з типовим виразом вічно невдоволеного педагога.

Багатьом так сподобалася сувора і безкомпромісна Альбіна Борисівна, що заради неї фани готові повернутися в школу.

Нагадаємо, в цьому році відвели дітей в 1 клас Оля Цибульська, Слава Камінська, Юрій Ткач і Євген Кошовий. Засвітилися на шкільних лінійках і інші зірки.

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Марія Голубкіна

«Немає ніякого сорому!»: Дочка Андрія Миронова різко висловилася про Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

гроші

Прийом заяв на отримання субсидій закінчується у вересні: деталі

Олена Зеленська

Зеленська у США зачаровує елегантністю: новий вихід першої леді (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.