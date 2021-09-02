«А ти підглядаєш»: Джанабаєва здивувала різкою зміною образу

Колишня «ВІА Гра» Альбіна Джанабаєва несподівано змінила амплуа і з романтичної діви стала суворою училкою. До Дня знань Альбіна вбралася у строгий двобортний жакет з підплечниками, волосся стягнула у хвіст на потилиці і позбулася найменших натяків на макіяж. Останнім штрихом до образу стали «вчительські» окуляри на півобличчя і в широкій оправі.

Образ вийшов настільки вдалим, що шанувальники були готові почути від Джанабаєвої типові вчительські фрази про «забуту вдома голову», «ліс рук» і «дзвінок для вчителя». Зірка не розчарувала. Репліку «Тебе поставили підслуховувати, а ти підглядаєш», — Джанабаєва вимовила з типовим виразом вічно невдоволеного педагога.

Багатьом так сподобалася сувора і безкомпромісна Альбіна Борисівна, що заради неї фани готові повернутися в школу.

Нагадаємо, в цьому році відвели дітей в 1 клас Оля Цибульська, Слава Камінська, Юрій Ткач і Євген Кошовий. Засвітилися на шкільних лінійках і інші зірки.

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