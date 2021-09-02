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Шоу-бізнес

«Моє все»: Тіна Кароль похвалилася досягненнями сина в британській школі

10:41 2 вересня 2021
Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль, яка здивувала розкішним вбранням на святкових концертах до Дня Незалежності України, відправила сина Веніаміна на навчання за кордон і показала, як він виглядає 1 вересня. Артистка опублікувала в Інстаграм фото 12-річного Веніаміна з кубком.

«За досягнення у навчанні. Моє все», — підписала фото Тіна Кароль. За що саме Веня отримав кубок, співачка уточнювати не стала.

Раніше Тіна розповідала, що Веня навчається у Великобританії. Там він живе в українській родині, вивчає історію України, її традиції, займається музикою.

Цього літа мама з сином провели разом. Вони подорожували по Україні, а також відвідали Ісландію.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як зірки шоу-бізнесу 1 вересня відправили своїх дітей у школу.

Фото Instagram.com/tina_karol

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