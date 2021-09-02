Продовження скандалу: колишній продюсер Джамали звинуватив її в шантажі

Колишній продюсер співачки Джамали, кліпи якої зникли з YouTube, Ігор Тарнопольський прокоментував розрив співпраці з артисткою і звинуватив її в шантажі та маніпуляціях. Він підтвердив, що після 11 років спільної роботи вони розірвали стосунки. За словами продюсера, ініціатором стала Джамала. Причин свого рішення вона нібито не озвучила.

Тарнопольський каже, що не має відношення до зникнення кліпів з YouTube.

«Про розрив вона повідомила мені особисто, у присутності чоловіка, не пояснивши причин. Красиво грюкнути дверима завжди простіше. Закрити всі справи і зобов'язання за контрактами набагато складніше. Маніпуляція і шантаж в публічній сфері — це непрофесійно, оскільки всі сторони знають, які є варіанти вирішення ситуації, в якій ми всі опинилися», — сказав Тарнопольський виданню «СЛУХ».

Він також додав, що всі ці 11 років працював на бренд «Джамала» і ніколи не заподіє йому шкоди, оскільки це найважливіший період його життя.

«Відданість до останнього дня і тільки позитивні спогади», — сказав Тарнопольський і запевнив, що робить все можливе, щоб відновити кліпи.

Нагадаємо, Джамала оголосила про розрив співпраці і пояснила, що шукає шляхи вирішення ситуації з кліпами.

фото facebook.com/IgorTarnopolskyy

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