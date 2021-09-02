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Шоу-бізнес

Публічний конфуз: Джастіна Бібера випадково «одягли» в труси Кім Кардаш’ян

15:09 2 вересня 2021
Джастін Бібер

Користувачів мережі розвеселив знімок гігантського білборда, розташованого на стіні будівлі готелю в Лос-Анджелесі. Рекламний щит зламався і поставив у незручне становище популярного співака Джастіна Бібера.

Білборд поперемінно показував рекламу бренду Balenciaga, в якій знявся співак, і рекламу білизни марки Skims, яка належить Кім Кардаш'ян. У якийсь момент стався збій, зображення змістилися і Бібер постав перед перехожими в чорній шкіряній куртці, в жіночих трусах і з оголеними ногами, що дісталися йому від моделі. У такому вигляді білборд застряг на всю ніч, а на наступний день його полагодили.

Фото, яке швидко поширилося по мережі, опублікував у себе в Instagram актор Джейкоб Елорді.

«Джастін Бібер в рекламі Skims Balenciaga — це щаслива подія, про яку можна тільки мріяти по дорозі додому в понеділок», — написав один зі свідків інциденту в соцмережі Twitter.

Раніше «ФАКТИ» писали — Любов пройшла? У мережу виклали відео з Джастіном Бібером, який горланив на свою дружину.

фото Instagram

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