26.91 / 27.10 31.71 / 32.06
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Танець Добриніна і Квіткової з маленьким сином викликав неоднозначну реакцію (відео)

14:37 2 вересня 2021
добринін

Колишній «Холостяк» Нікіта Добринін і його дружина Даша Квіткова вирішили записати танцювальне відео для TikTok зі своїм маленьким сином Левом. Деякі шанувальники назвали танець милим, але були ті, хто розкритикував батьків-блогерів: мовляв в гонитві за лайками вони готові пожертвувати здоров'ям малюка.

Маленькому Левові вже майже два місяці. Малюка, який сидів на руках у тата, задіяли в сімейному танці. Підписники Добриніна і Квіткової назвали це зворушливим.

Але завзятий сімейний хіп-хоп сподобався не всім. Молодим батькам дорікнули за влаштований малюкові стрес.

Нагадаємо, первісток Добриніна і Квіткової з'явився на світ 13 липня, а в серпні Даша і Нікіта відсвяткували річницю весілля.

297

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Семенович

«Було дуже боляче»: Анна Семенович зізналася, чому відрізала собі груди

Марія Голубкіна

«Немає ніякого сорому!»: Дочка Андрія Миронова різко висловилася про Аллу Пугачову та Філіпа Кіркорова

гороскоп

Яким трьом знакам зодіаку загрожують великі витрати та втрати — гороскоп на 2 вересня

Олексій Навальний

Навальний назвав Путіна психічно нездоровою людиною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.