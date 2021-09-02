Танець Добриніна і Квіткової з маленьким сином викликав неоднозначну реакцію (відео)

Колишній «Холостяк» Нікіта Добринін і його дружина Даша Квіткова вирішили записати танцювальне відео для TikTok зі своїм маленьким сином Левом. Деякі шанувальники назвали танець милим, але були ті, хто розкритикував батьків-блогерів: мовляв в гонитві за лайками вони готові пожертвувати здоров'ям малюка.

Маленькому Левові вже майже два місяці. Малюка, який сидів на руках у тата, задіяли в сімейному танці. Підписники Добриніна і Квіткової назвали це зворушливим.

Але завзятий сімейний хіп-хоп сподобався не всім. Молодим батькам дорікнули за влаштований малюкові стрес.

Нагадаємо, первісток Добриніна і Квіткової з'явився на світ 13 липня, а в серпні Даша і Нікіта відсвяткували річницю весілля.

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