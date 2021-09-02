«Якесь здивування»: донька Анни Самохіної прокоментувала чутки про роман актриси з Дмитром Нагієвим

Секс-символ радянського перебудовного кіно актриса Анна Самохіна, якій свого часу приписували бурхливий роман з телеведучим Дмитром Нагієвим, ніколи не була йому більше, ніж другом. Про це в етері одного з російських телеканалів розповіла донька актриси Олександра.

«Ця історія з Нагієвим кожен раз у мене викликає певне здивування, оскільки я ніколи від мами не чула конкретно про Нагієва», — зізналася 37-річна Олександра.

Дівчина не заперечує, що між акторами могла бути симпатія, але далі цього стосунки не зайшли.

Сам же Дмитро тепло відгукувався про Самохіну і не приховував, що у нього були до неї щирі почуття. Згадуючи про актрису, яка пішла із життя, Нагієв називав її «улюблена і дорога моєму серцю жінка».

Анна нібито за кілька місяців до смерті приходила до нього прощатися.

«Якби я знав, що так усе буде, поводився б інакше. Я не зрозумів, що вона приходила прощатися. Я дуже її любив…» — згадував шоу-мен.

Нагадаємо, дебют Самохіної у кіно відбувся у 1987 році у стрічці Георгія Юнгвальд-Хількевича «В'язень замка Іф», де вона грала Мерседес. Потім була головна жіноча роль у гучному фільмі «Злодії в законі» Юрія Кари.

Самохіна стала секс-символом радянського перебудовного кіно. В останні роки актриса часто знімалася в серіалах: «Чорний ворон», «Бандитський Петербург», «Любов — не те, що здається». Померла Самохіна у віці 47 років у лютому 2010 року. Причиною стала важка хвороба — в актриси виявили рак шлунка у четвертій стадії.

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