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Популярність не допоможе: Максим Чмерковський розповів, як буде судити на «Танцях з зірками»

17:48 2 вересня 2021
Максим Чмерковський

В Україну з США прилетів відомий хореограф Максим Чмерковський, який став новим суддею «Танців із зірками». Популярний проєкт стартує 5 вересня на каналі «1+1». Перед першим ефіром чемпіон світу з латиноамериканських танців і переможець американських «Танців із зірками» розповів про підготовку до суддівства, свої принципи оцінювання учасників і про останній візит в Україну.

«Ми переїхали в Америку у 1994 році. З того часу в Україну я повертався кілька разів, але не на довгий час. Тому зараз я вдячний телеканалу „1+1“ за те, що запросили мене у новий сезон „Танців з зірками“ та дали можливість повернутися на батьківщину. Я бачив „Танці з зірками“ з усіх боків: як танцюрист, як запрошена зірка й тепер — як суддя шоу. У ролі судді я вперше. Я брав участь у 17 сезонах американських Танців з 30 і віддав танцям понад 36 років життя, тому для мене дуже важливо, як танцює зірка, а не наскільки популярною вона є. Кожен учасник повинен довести, чому його ча-ча-ча чи вальс заслуговує на 9 балів, а не на 8», — розповів Макс Чмерковський.

Судити учасників також будуть балерина Катерина Кухар та хореограф Влад Яма. Ведучим шоу став Юрій Горбунов.

Нагадаємо, учасниками шоу «Танці з зірками» стали Джамала, учасник гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, актор Олексій Суровцев, гумористи Анастасія Оруджова та Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, KADNAY, Євгенія Власова, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, актор Артур Логай, Lida Lee, MELOVIN і олімпійський призер Станіслав Горуна.

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