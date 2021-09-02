Моргенштерн у весільній сукні показав, як «виходив заміж»

Російський репер Моргенштерн (справжнє ім'я Алішер Валєєв), який в останній день літа одружився зі своєю коханою Діларою, повідомив в Instagram, що «вийшов заміж за дружину» й опублікував скандальні фото.

На великій треш-вечірці з великою кількістю зірок репер з'явився у білій сукні, з підв'язкою на голих ногах та букетом квітів.

Ділара навпаки була одягнена в штани та смокінг.

Моргенштерн своєрідно клявся в любові своїй новоспеченій дружині, пив з шийки пляшки. Потім кидав букет «нареченої», який хотіли зловити всі присутні. Після такої «важливої місії» наречений в сукні стрибнув у величезний торт.

Шанувальники виконавця вважають, що все пройшло відмінно, хтось обурився клоунадою, хтось припустив, що таке переодягання — це зйомка кліпу.

Нагадаємо, в Україні Моргенштерна внесли до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України. В СБУ заявили, що музикант «під час своїх виступів пропагує поширення й вживання наркотичних засобів та психотропних речовин».

Разом з тим, Алішер Валєєв в інтерв'ю Дмитру Гордону зізнався, що «обожнює Україну» та вважає її «суцільною столицею кайфу».



Фото Instagram / morgen_shtern

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